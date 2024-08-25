نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يكثف جهوده لحسم صفقة كانسيلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات مفاجئة في تعاقد نادي الهلال مع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يعمل على حسم صفقة كانسيلو

ارتبط اسم كانسيلو بالرحيل عن "قلعة الاتحاد" في ظل عدم وجوده كخيار أساسي للمدرب الإسباني بيب جوارديولا الفترة القادمة.

وشهدت الفترة الأخيرة وجود اهتمام كبير من جانب أندية الدوري السعودي للحصول على خدمات كانسيلو فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لما قاله الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن نادي الهلال يضغط بقوة للتعاقد مع كانسيلو الفترة القادمة من أجل تعزيز صفوف الفريق.

وتؤكد التقارير أن حسم نادي الهلال التعاقد مع كانسيلو مجرد مسألة وقت والنادي السعودي مستعد لدفع مبلغ ضخم لضم اللاعب الفترة القادمة.