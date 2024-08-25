نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح ينضم لقائمة تاريخية في ليفربول بعد هدفه أمام برينتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل المصري محمد صلاح هدفًا لصالح ليفربول في مباراته ضد برينتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق بذلك أرقامًا مميزة. جاء هدف صلاح في الدقيقة 71 ليكون الهدف الثاني لليفربول في المباراة التي انتهت بفوزه بهدفين دون رد.

محمد صلاح ينضم لقائمة تاريخية في ليفربول

بهذا الهدف، يكون محمد صلاح قد ساهم بشكل مباشر في 128 هدفًا خلال 128 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد مع ليفربول. هذه الأهداف تشمل 93 هدفًا سجله بنفسه، بالإضافة إلى 35 تمريرة حاسمة.

منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، لم يتمكن أي لاعب آخر من تسجيل أكثر من 100 هدف على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما صعد محمد صلاح ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ ليفربول على ملعب آنفيلد في جميع المسابقات، برصيد 118 هدفًا، متفوقًا على روبي فاولر الذي سجل 117 هدفًا.

واللاعبون الذين يتفوقون عليه هم إيان راش (185 هدفًا)، وروجر هانت (173 هدفًا)، وجوردون هودجسون (159 هدفًا)، وبيلي ليديل (137 هدفًا).