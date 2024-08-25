نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من نيكو باز بعد انضمامه إلى كومو الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق نيكو باز، المنضم حديثًا إلى صفوف نادي كومو الإيطالي على انضمامه إلى الفريق للعب معه خلال الموسم المقبل.

وجاء ذلك بعد إعلان نادي كومو عن ضم نيكو باز في صفقة بلغت 6 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

تعليق نيكو باز على انضمامه إلى كومو

ووفقًا لما قاله نيكو باز لموقع كومو: "وجودي هنا أمر يجعلني سعيد للغاية، هذا يعني الكثير بالنسبة لي، أنا سعيد جدًا لأنني قادر على الانضمام إلى هذه العائلة".

وواصل: "بالنسبة لي إنها خطوة إلى الأمام في مسيرتي وأنا متحمس جدًا للانضمام إلى هذا المشروع، أتطلع حقًا للبدء".

الجدير بالذكر أن نيكو باز وقع على عقد لمدة أربع سنوات مع فريق الدرجة الأولى الإيطالي الذي تمت ترقيته حديثًا.

ويأتي جوهرة ريال مدريد بعد عدد من التدعيمات المهمة التي قام بها كومو مثل ماكسيمو بيروني من مانشستر سيتي وقائد برشلونة السابق سيرجي روبرتو كوكيل حر.