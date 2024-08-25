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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي كومو الإيطالي رسميًا مساء اليوم عن تعاقده مع نيكو باز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فمن المقرر أن تبلغ قيمة الصفقة 6 ملايين يورو، ولكن يحتفظ نادي ريال مدريد بـ 50% من قيمة بيع اللاعب، وبالتالي فإن كومو يمتلك نصف اللاعب فقط.

كومو الإيطالي يضم صفقة جديدة

إلى جانب ذلك فقد طلب الفريق الملكي الاحتفاظ ببند إعادة الشراء في حالة رغبتهم في إعادته إلى القاعدة.

وبحسب ما قاله مدرب كومو فابريجاس لموقع النادي عبر الإنترنت: "كان هناك الكثير من الاهتمام بنيكو من أندية أخرى وهذا ليس مفاجئًا".

وواصل: "إنه موهبة مثيرة، يلعب بالقدم اليسرى، رائع على الجناح وفي الوسط وأتطلع للعمل معه".

وشارك نيكو باز في ثماني مباريات مع ريال مدريد وسجل هدف واحد خلال مشاركاته معه.