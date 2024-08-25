فوز ليفربول وتشيلسي في البريميرليغ

فوز ليفربول وتشيلسي في البريميرليغحقق فريق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عقب فوزه على ضيفه برينتفورد بهدفين نظيفين في المرحلة الثانية يوم الأحد، والتي شهدت أيضاً فوز تشيلسي على ولفرهامبتون بنتيجة 6-2.

ففي المباراة الأولى، يدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز، للثنائي الكولومبي لويس دياز، والمصري محمد صلاح، بتسجيلهما هدفي اللقاء في الدقيقتين (13، و70).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط متساويا مع برايتون وأرسنال ومانشستر سيتي "حامل اللقب" الذي يعتلي صدارة الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف.

في المقابل، تراجع برينتفورد للمركز الثالث عشر، برصيد ثلاث نقاط.

وفي المباراة الثانية، اكتسح تشيلسي مضيفه ولفرهامبتون 6-2، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة ذاتها، في "البريميرليغ".

وبهذا الفوز حقق تشيلسي أول ثلاث نقاط له ليحتل المركز السابع بشكل مؤقت، ويعوض الخسارة (0 - 2) على ملعبه في الجولة الأولى على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب.. في المقابل خسر ولفرهامبتون مباراته الثانية تواليا ليبقى بلا رصيد في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وسجل لتشيلسي السنغالي نيكولاس جاكسون وكول بالمر في الدقيقتين (2 و45)، قبل أن يسجل نوني مادويكي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق (49 و58 و63)، والوافد الجديد البرتغالي جواو فيليكس الذي اختتم أهداف تشيلسي بتسجيله سادس أهداف الفريق اللندني في الدقيقة (80)، بينما سجل هدفي ولفرهامبتون كل من البرازيلي ماتيوس كونيا، والنروجي يورغن لارسن في الدقيقتين (27 و45+6).

وضمن الجولة ذاتها، تعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل بهدف لمثله، في المواجهة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي.

وتقدم بورنموث بالهدف الأول في اللقاء عن طريق ماركوس ترافيرنيير في الدقيقة (37)، وأدرك أنتوني جوردون التعادل لنيوكاسل في الدقيقة (76).