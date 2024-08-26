نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برينتفورد على أعتاب الأهلي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام عالمية أن الأهلي السعودي أصبح على بعد خطوة من حسم صفقة التعاقد مع الإنجليزي إيفان توني نجم برينتفورد الإنجليزي وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.



وأكد الصحفي بن جاكوبس المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي والمشرف العام على برنامج الاستقطاب يتواجد برفقة المدير الرياضي مايكل إيمينالو في لندن لمحاولة إتمام صفقة انضمام إيفان توني إلى الأهلي خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأوضح بن جاكوبس أن إيفان توني وافق على الشروط الشخصية لصفقة انضمامه إلى أهلي جدة والمفاوضات على مستوى الجانبين متقدمة جدًا.



وأشار بن جاكوبس إلى أن أمر إيفان توني سيتضح أكثر قريبًا جدًا قبل يوم الإثنين المقبل وهو الموعد المحدد لحسم الصفقة.



وألمح بن جاكوبس أن إيفان توني يغيب للمباراة الثانية على التوالي عن قائمة برينتفورد التي تواجه ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.



وأفاد بن جاكوبس بأن مسئولي الدوري السعودي يسعون للتوصل لاتفاق مع برينتفورد على التعاقد مع إيفان توني إلى الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة.