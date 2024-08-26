نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي والأهلي يتفقان على ضم النيجيري أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصّص في سوق الانتقالات، بأنه تم الانتهاء تقريبا بين الأهلي السعودي ونابولي الإيطالي من أجل ضمّ الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين، في صفقة تتجاوز 65 مليون يورو.

وعلى حسب ما جاء به فابريزو، فلم يتم التوصل إلى اتفاق مع أوسيمين حتى الآن حيث يريد المهاجم النيجيري راتبًا مهمًا.

ويذكر أن الهداف النيجيري فيكتور جيمس أوسيمين، من مواليد 29 ديسمبر 1998 في لاغوس، وهو لاعب كرة قدم غزير الإنتاج معروف ببراعته كمهاجم.

ويمثل حاليًا نادي نابولي الإيطالي والمنتخب النيجيري. قد نال أوسيمين شهرة كبيرة منذ بداياته ففي عام 2015، حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا بين اللاعبين تحت 17 عامًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.