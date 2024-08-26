نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فياريال ضد سيلتا فيجو اليوم الإثنين في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة فياريال وسيلتا فيجو وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



موعد مباراة فياريال وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة فياريال وسيلتا فيجو يوم الإثنين 26 أغسطس 2024 على ملعب لاسيراميكا معقل فياريال وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستبث أحداث مباراة فياريال وسيلتا فيجو عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3.



وحقق سيلتا فيجو مفاجأة مدوية بالفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من الليجا بينما تعادل فياريال مع أتلتيكو مدريد بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 4 نقاط في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الأول برصيد 6 نقاط.



موقف فياريال وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني



احتل فياريال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 13 مباراة.



في حين احتل سيلتا فيجو المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 17 مباراة.