نشكركم على متابعتكم خبر “الإمارات لتعليم قيادة السيارات” تستحوذ على 51 % في “إكسلنس بريمير للاستثمار” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتابعة لمجموعة ملتيبلاي، عن استحواذها على حصة 51 في المائة في شركة إكسلنس بريمير للاستثمار، الشركة الأم لمركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات.

وبحسب “وام”، وفق بيان صادر اليوم عن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الشركة المستمرة لتحقيق توسع كبير وتعزيز خدماتها.

وبحسب الشركة، تشكل هذه الخطوة جزءًا من أولويات الإمارات لتعليم القيادة الاستراتيجية، حيث تسعى للنمو المستدام من خلال فرص متنوعة محليًا وعبر دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاعتماد الوطني والدولي للتميز في تعليم القيادة.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: “سيشكل مركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات إضافة قيمة لشركتنا، من خلال التمكن معًا التعاون لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا وتوسيع خدماتنا للريادة إقليميا وتعزيز السلامة على الطرق في جميع أنحاء المنطقة”.

يذكر أن مركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات تأسس عام 2020، فيما تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في عام 2000.