نشكركم على متابعتكم خبر “ديوا” تدشن 8 محطات نقل كهرباء رئيسية خلال النصف الأول بتكلفة 1.36 مليار درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” إن الهيئة دشنت ثماني محطات نقل رئيسية جديدة بجهد 132 كيلوفولت خلال النصف الأول من العام 2024 بقدرة تحويلية 1200 ميجافولت أمبير، وبتكلفة وصلت إلى 1.36 مليار درهم، إضافة إلى كابلات نقل أرضية بطول 89 كيلومتراً، لمواصلة تعزيز كفاءة شبكة نقل الكهرباء جهد 132 كيلوفولت في دبي، وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في مختلف أرجاء الإمارة.

وبحسب “وام”، أضاف معاليه : أن عدداً من هذه المحطات يخدم الأحياء السكنية للمواطنين في دبي، انسجاماً مع الخطة الإسكانية المتكاملة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرفع جودة الحياة في جميع الأحياء السكنية للمواطنين، وتعزيز الرفاه الاجتماعي.

وتوزعت المحطات الجديدة في مناطق الثنية الثالثة، والبرشا جنوب الرابعة، ووادي الشبك، وند حصة، والمدينة العالمية المرحلة الثانية، ووادي الصفا الخامسة وأم سقيم الثالثة.

ووفق الهيئة، تطلّب تنفيذ وتدشين المشاريع أكثر من 8 ملايين ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً.

وقال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة: “وصل العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة إلى 382 محطة مع نهاية شهر يونيو من العام 2024، منها 27 محطة نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت، و 355 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وهناك 31 محطة جهد 132 كيلوفولت قيد الإنشاء ”.

وأضاف : “أن الهيئة تدرس عروض الأسعار لإرساء عقود 6 محطات نقل جديدة جهد 132 كيلوفولت، ونعتزم خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح مناقصات جديدة لإنشاء أكثر من 50 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وتمديد كابلات نقل أرضية بطول 350 كيلومتر”.

كما أرست الهيئة مشاريع إنشاء 10 محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي ومنها العوير الأولى، وأم نهد الرابعة، والمنارة، وأم سقيم الثانية، والقوز الصناعية الثالثة، وحتا، والبرشاء جنوب الثالثة، والبرشا الثانية، ووادي الصفا الرابعة، وزعبيل الثانية بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار درهم.

وأرست الهيئة أيضاً مشاريع تمديد كابلات أرضية جهد 132 كيلوفولت لربط محطات النقل الرئيسية الجديدة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية بإجمالي أطوال 25 كيلومتر وبتكلفة إجمالية تصل إلى 176 مليون درهم.