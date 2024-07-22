“تدوير” تعزز البنية التحتية لاستعادة المواد في أبوظبي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

وزعت مجموعة تدوير 25 جهازاً لاستعادة المواد في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها وزارة المالية وحديقة أم الإمارات ومطار زايد الدولي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، على أن تثبت المزيد من هذه الأجهزة في المستقبل، حسب بيان صحفي اليوم.

وبحسب “وام”، تتعاون مجموعة تدوير مع شركائها، ومن ضمنهم خدمات إدارة المرافق كجزء من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة أدنيك، والبلديات لإطلاق أجهزة استعادة المواد ذات المستوى العالمي. وإلى جانب توزيع هذه الآلات، أعلنت مجموعة تدوير أيضاً عن الإطلاق الرسمي لتطبيق مكافآت تدوير، الذي يهدف إلى تحفيز المجتمع على إعادة التدوير واستبدال النقاط من مجموعة متنوعة من الشركاء.

وقال علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: “يساهم المجتمع وشركاؤنا بدور حيوي وبالغ الأهمية في العمل على الحفاظ على بيئة نظيفة. توفر برامج إعادة التدوير ومكافآت تدوير فرصة فريدة لإحداث نقلة هائلة في مساعي إعادة التدوير في أبوظبي، حيث تمثل خطوة مهمة نحو الأمام في إنشاء بنية تحتية قوية لإعادة التدوير. كما تؤكد هذه الأجهزة المتطورة أيضاً على التزام مجموعة تدوير بتوظيف التقنيات في سبيل مستقبل أكثر استدامة”.

وأضاف :” سنواصل الاستفادة من الخبرات والشراكات مع المؤسسات ذات التفكير المماثل لإبراز قيمة النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري لدعم مساعي الاستدامة التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم طموحنا المتمثل في تحويل 80% من النفايات من مكبات النفايات بحلول عام 2030″.

وقال حميد الظاهري المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:” تسعى مجموعة أدنيك لتعزيز استدامة عملياتها وبرامجها باستمرار، وضمان توافقها مع الخطط الطموحة لإمارة أبوظبي. شراكتنا مع مجموعة تدوير تدعم الاستراتيجيات والأهداف الوطنية لدولة الإمارات للتنمية المستدامة، مما يعكس رؤية القيادة في دولتنا، وتعزز الحلول المبتكرة لتحسين جهودنا في إعادة التدوير والتقليل من النفايات”.

وبموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها في أبريل، التزمت مجموعة تدوير ومجموعة أدنيك بتنفيذ ممارسات مستدامة عبر مختلف الأصول والمواقع، بما في ذلك مركز أدنيك أبوظبي. وتركز هذه الشراكة على استغلال قيمة النفايات من خلال حلول متقدمة مثل نقل النفايات والهضم اللاهوائي إلى جانب تقنيات مبتكرة أخرى.

وتؤكد مجموعة تدوير التزامها بالاستثمار في البحث والتطوير من خلال تقديم التقنيات والمبادرات، ومن ضمنها أجهزة استعادة المواد في سبيل تعزيز الاقتصاد الدائري والمساهمة في تحقيق الطموحات الوطنية في سبيل تحقيق الحياد المناخي. وتم تقديم جهاز استعادة المواد من المجموعة لأول مرة للجمهور خلال الدورة 10 لمعرض ومؤتمر إيكو ويست في أبريل الماضي؛ وخلال الحدث استعرضت مجموعة تدوير وظائف هذه الأجهزة التي تعمل على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم.

وصرّحت رشا قبلاوي مديرة الاتصال المؤسسي في شركة سنيار القابضة، والمتحدثة الرسمية باسم حديقة أم الإمارات: ” تعتبر حديقة أم الإمارات الوجهة الخضراء المفضلة في أبوظبي، ويمثل التعاون مع مجموعة تدوير خطوة مهمة نحو ترسيخ التزامنا المشترك بدعم رؤية مدينة أبوظبي الأشمل، والتي تهدف لتحويل العاصمة إلى مدينة عالمية مستدامة رائدة، وقدوةٍ يحتذى بها في هذا المجال. ومن خلال شراكتنا، نحن ملتزمون بقيادة التغيير الإيجابي والعمل نحو مستقبل أكثر استدامة. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة سوف تثري التجارب التي نقدمها لزوّار الحديقة، وتسهم في غرس القيم التي تشجع أبناء مجتمعنا على اتباع هذه الممارسات المستدامة في حياتهم اليومية”.