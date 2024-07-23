نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد : علاقاتنا مع إفريقيا في تطور مستمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 11:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن علاقات الإمارات مع القارة الإفريقية تشهد تطوراً مستمراً ومثمراً.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “شهدت مع رئيس وزراء موريشيوس، برافيند كومار جوجناوث، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من الفرص لشعبي البلدين الصديقين. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تُبرم مع دولة إفريقية.”

وأضاف سموه: “إن علاقاتنا مع القارة الإفريقية تشهد تطوراً مستمراً، ونحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة ويعزز التعاون الثنائي.”

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود دولة الإمارات لتوسيع وتعميق شراكاتها الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، حيث تسعى إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مما يعكس التزام الإمارات بتطوير العلاقات الدولية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.