نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق الدورة الـ 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي سبتمبر المقبل فى الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضوالمجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق أعمال الدورة الـ 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4-5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار “حكومات مرنة…اتصال مبتكر ”.

وبحسب “وام”، يستضيف المنتدى على مدى يومين نخبة من كبار المسؤولين وصناع القراروالمختصين والخبراء والباحثين، من مختلف دول العالم، بحضور العاملين في إدارات الاتصال في المؤسسات الحكومية والخاصة، والإعلاميين والصحفيين، والمتخصصين في الاتصال وأدواته، لمناقشة فاعلية ومساهمة الاتصال الحكومي المبتكر في تحقيق سياسات وأهداف الحكومات المرنة حول العالم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياحيا.

كما يستشرف المنتدى مستقبل الاتصال وأدواته واستراتيجياته في عصر هذه الحكومات التي أصبحت ضرورة ملحة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

ويمثل المنتدى هذا العام، منصة معرفية تناقش وتحلل مستقبل الاتصال المبتكر، وأثره على الحكومات في تحقيق الأهداف التنموية العامة، وذلك مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية والخطابات الملهمة والحوارات البناءة وورش العمل التي ترتكز على خمسة محاور رئيسة، هي أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية، والاتصال وعجلة المغامرة لتطوير الاقتصادالسياحي، ودور الاتصال الفعال في استقطاب المواهب كثروة للأمم، ومستقبل التواصل الحكومي في نمط حياة افتراضي، بالإضافة إلو محور الموجة الجديدة من التفاعل الشخصي، لمناقشة وتحليل المنهج الاتصالي لهذه الموجة الجديدة القائمة على التواصل المباشر والعاطفي و التفاعل متعدد الأبعاد والمستمر.

ويتناول المنتدى أهمية الاتصال المبتكر، في ظل توجه حكومات العالم نحو تبني فكر الحكومات المرنة، لتعزيز الابتكار وتطوير منظومة الفرص المستقبلية بالاستفادة من الحلول التكنولوجية، للمساهمة في تعزيز الجهود العالمية لتجاوزالتحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ودعم المرونة الاقتصاديةوالأمن الغذائي والبيئي.

وقال سعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يهدف، وفق شعار دورته الجديدة (حكومات مرنة. اتصال مبتكر)، إلى تعزيز الاتصال الفاعل بين المجتمعات والحكومات بما يحاكي رؤية دولة الإمارات المتوافقة مع ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن المنتدى يسعى إلى وضع مسار واضح لمستقبل التنمية في المنطقة والعالم، من خلال تأكيد دور الاتصال في تحقيق غايات الحكومات التنموية، لافتا إلى أن مرونة الحكومات ونجاحها تتطلب اتصالا مبتكرا تفاعليا، ينسجم مع تطلعات الجمهور.

وأكد أهمية توظيف اتصال متجدد في وسائله، وتقنياته، وأدواته، وحتى في رسائله، مع تفعيل دور المجتمعات بوصفها شريكا فاعلا ومؤثرا، وليس فقط متلقيا للرسائل الاتصالية الجاهزة، مشيرا إلى أن المنتدى يتيح التعرف على أفضل التجارب، ووضع طروحات و رؤى للمساهمة في صناعة مستقبل الاتصال في العالم”.

ويكشف المنتدى من خلال محوره الأول أثر الاتصال الحكومي ودوره على المرونة الاقتصادية، وتحفيز الابتكار وإدارة الأزمات بفعالية خاصة في القطاعات الناشئة والخضراء، ويبين المسارات التي يمكن اتخاذها لتفعيل أثر الاتصال في الوصول للمرونة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار في الاقتصاد الفضي واقتصاد الفضاء واقتصاد المعادن والمعادن النادرة وغيرها من المجالات الاقتصادية المترابطة والمتداخلة والمعززة للتنمية المستدامة ورفاة البشرية.

كما يطرح المحور الثاني للمنتدى، أهمية وأثر الاتصال الحكومي في بناء قوة الاقتصاد السياحي النابع من أسس “اقتصاد المغامرة”، إذ تأتي أساليب الاتصال المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع السياحة عبر تجارب مبتكرة تقوم على المغامرة في السياحة البيئية والرياضية والثقافية وغيرها.

ويبحث المحور الثالث دور الاتصال الفعّال في استقطاب المواهب كثروة للأمم، حيث يركز على الاتجاهات المستقبلية للحكومات المرنة وتوظيف الاستراتيجيات الاتصالية في “حرب المهارات” التي تشهد تنافسا شديدا ومستمرا على جذب أفضل الكفاءات والمواهب إلى سوق العمل.

ويناقش المنتدى في المحور الرابع مستقبل التواصل الحكومي في نمط حياة افتراضي، إذ تعمل الحكومات على تبني التكنولوجيا الرقمية لتحسين التفاعل مع الجمهور وتقديم الخدمات بطرق أكثر فعالية وشفافية، في واقع أصبحت الحياة الافتراضية تمثل مستقبل التواصل الحكومي نتيجة لاستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، ويمكن للحكومات توفيرتجربة متكاملة وذكية تلبي توقعات الجيل الجديد في العديد من المجالات مثل السياحة الافتراضية والتوائم الرقمية.

كما يتوقف المنتدى في جلساته وخطاباته عند الموجة الجديدة من التفاعل الشخصي وقدرته على تحقيق التفاهم بين الثقافات، والحوار، وبناء الروابط الدولية، إذ من المتوقع أن تساعد خيارات التواصل الرقمي الجديدة والمبتكرة في بناء حكومات ومجتمعات أكثر قدرة على كسر الحواجز، وسد الفجوات، وتعزيزالتعاون على نطاق عالمي.