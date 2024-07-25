نشكركم على متابعتكم خبر مهرجان ليوا للرطب يتوج الفائزين بمزاينة “الخلاص” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

توج مهرجان ليوا للرطب بدورته العشرين الفائزين في مزاينة رطب “الخلاص”، التي شهدت منافسات بين 109 مُلاك مزارع نخيل، منهم 79 مزارعا في الشوط المفتوح، و30 مزارعا في شوط مزارع منطقة العين وذلك ضمن مسابقات المهرجان الذي يقام مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، ويستمر حتى 28 يوليو الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وبحسب “وام”، سلمت اللجنة المنظمة دروع الفوز للفائزين، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، وعدد من ممثلي الجهات الراعية والداعمة، وزوار المهرجان والمزارعين وعشاق المسابقات التراثية ومزاينات الرطب.

وأسفرت النتائج في مزاينة الخلاص (الشوط المفتوح) عن فوز”سيف بخيت سيف مرشد المرر” بالمركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني”عوشه عبدالله خميس المرر”، وفي المركز الثالث”زايد عيسي مبارك المنصوري”، وحصد المركز الرابع”مبارك سالم سعيد المنصوري” وفي المركز الخامس”ورثة سيف مبارك بن حفيظ المزروعي”.

وفي مزاينة الخلاص (شوط مزارع منطقة العين) ذهب المركز الأول إلى”علي سعيد حمودة خميس العرياني”، ونال المركز الثاني”مبارك محمد مفتاح الشامسي”، وفي المركز الثالث”حمد خميس حموده خميس العرياني”، وجاء في المركز الرابع”حميد سعيد محمد سلطان العرياني”، وحل بالمركز الخامس”سعيد راشد علي مفتاح الشامسي”.

وخصصت اللجنة المنظمة لهذه المسابقة 50 جائزة، بقيمة إجمالية تبلغ 892 ألف درهم، بواقع 25 جائزة لكل شوط، وبقيمة تبلغ 446 ألف درهم، حيث ينال الفائز بالمركز الأول 100 ألف درهم والمركز الثاني 75 ألفا والمركز الثالث 40 ألفا.

واستلمت لجنة التحكيم صباح اليوم الاربعاء مشاركات مزاينة رطب “مسابقة ليوا لنخبة الرطب” التي خصصت لها اللجنة المنظمة 15 جائزة بقيمة تبلغ 540 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 120 ألف درهم والمركز الثاني 100 ألف درهم والمركز الثالث 60 ألف درهم ويعلن نتائجها مساء غد الخميس.

ويشترط للمشاركة في المسابقة ألا يقل عدد الأصناف عن 15 صنفــا، وألا تقل الكمية المشاركة عـــن 3 كيلو جرامات لكل صنف.

كما تبدأ لجنة التحكيم صباح يوم غد الخميس استلام مشاركات “مسابقة الظفرة لنخبة الرطب”، وسيتم إعلان نتائجها مساء الجمعة المقبل، وخصصت لهذه المسابقة المنظمة 15 جائزة بقيمة تبلغ 725 ألف درهم، يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 200 ألف درهم والمركز الثاني 150 ألف درهم والمركز الثالث 100 ألف درهم، ويشترط للمشاركة في هذا الشوط ألا يقل عدد الأصناف عن 20 صنفا وألا تقل الكمية المشاركة عن 3 كيلو جرامات لكل صنف.