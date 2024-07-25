نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس نيبال بضحايا حادث تحطم الطائرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 05:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله” برقية تعزية إلى فخامة رام شاندرا بوديل رئيس نيبال بضحايا حادث تحطم الطائرة .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل.بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله” برقية تعزية إلى فخامة رام شاندرا بوديل رئيس نيبال بضحايا حادث تحطم الطائرة .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل.