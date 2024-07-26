نشكركم على متابعتكم خبر “الإمارات للألمنيوم” تربط نظام تحليل جودة المعادن في مصاهرها رقميا ببورصة لندن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أنها أصبحت أول شركة في العالم تربط نظام تحليل جودة المعادن في مصاهرها رقمياً ببورصة لندن للمعادن مما يساهم في تقديم شهادات التحليل بشكل تلقائي والتي تشمل مستندات المواصفات الرئيسية ووثائق الجودة التي يجب إرفاقها مع شحنات المعادن التي تدخل إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن أو تخرج منها.

وبحسب “وام”، تعتبر بورصة لندن للمعادن المركز العالمي لتجارة المعادن والسلع الصناعية، ويحدد التداول في بورصة لندن للمعادن السعر القياسي العالمي للألمنيوم، حيث تدعم المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن تسليم الشحنات بشكل فعلي وتضمن عدم تغير الأسعار بشكل كبير، ويتوجب على المعادن التي يتم تسليمها إلى مستودعات البورصة أن تكون مطابقة المواصفات المحددة الخاصة بالجودة والشكل والوزن.

وتعد الشهادات الرقمية لجودة المعادن أكثر استدامة من الوثائق الورقية، التي غالباً ما تتعرض للتلف أثناء عملية نقل المعادن، وتسهل عملية تتبع بيانات الشحنات وسهولة الوصول إليها بالإضافة إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “يعد التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الشركة التي تركز على إنتاج الألمنيوم بطرق مبتكرة، ويعتبر تقديم شهادات تحليل الجودة إلى المنصة الرقمية الخاصة ببورصة لندن للمعادن خطوة رائدة في قطاع الألمنيوم، كما تمثل خطوة بارزة نحو تحقيق أهداف الشركة بالاعتماد على التحول الرقمي وتقنيات البيانات الضخمة لتعزيز كفاءة عملياتنا من خلال حلول متطورة ومستدامة وآمنة، ترسي معايير جديدة للقطاع”.

من جانبها قالت جورجينا هاليت، رئيسة أسواق بورصة لندن للمعادن: “يسرنا اعتماد الإمارات العالمية للألمنيوم على الحلول الرقمية التي توفرها منصة بورصة لندن للمعادن، ‘LMEpassport‘، التي ستصبح بديلاً عن الشهادات الورقية لتحليل جودة المعادن التي يتم تسليمها فعلياً، ما يعزز أمن المعلومات وإمكانية التتبع والكفاءة التشغيلية أثناء تداول المعادن على أرض الواقع”.

وتعتمد الإمارات للألمنيوم أكثر من 65 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إطار خطة التحول الرقمي، بدءاً من تبني أنظمة المراقبة عبر الذكاء الاصطناعي للتحقق من جودة أقطاب الكربون المستخدمة في الإنتاج بصورة فورية، وصولاً إلى تطوير أدوات تحليلية للتنبؤ بتحركات أسواق السلع الرئيسية.. كما ساهم التحول الرقمي في رفع المهارات الرقمية لدى حوالي 2.000 موظف في الشركة حتى الآن، وقد ساهم في تقليل التكاليف بحوالي 85 مليون دولار.