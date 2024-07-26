نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة الموارد البشرية في الإمارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عدة مراسيم أميرية تتعلق بترقيات وتعيينات في المناصب الحكومية بإمارة الشارقة.

بحسب المرسوم الأول، يُرقى عبد الله إبراهيم الزعابي إلى درجة “رئيس دائرة” ضمن نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعين رئيساً لدائرة الموارد البشرية، بالإضافة إلى عضويته في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وفي مرسوم آخر، تم نقل عمر خلفان بن حريمل الشامسي إلى دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، حيث تم تعيينه رئيساً للدائرة وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما أصدر سموه مرسوماً يتعلق بتعديل عضوية مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي. وبموجب هذا المرسوم، يُستبدل عمر خلفان بن حريمل الشامسي بعضو مجلس الإدارة عبد الله إبراهيم الزعابي، الذي يشغل منصب رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، ليكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.