نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: علمتني الحياة بأنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يوليو 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن الحياة علمته بأنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر.

وقال سموه عبر حسابه في منصة “إكس”: “علمتني الحياة بأنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر .. ولا قيمة للوقت إذا لم نستثمره في عمل نافع.. ولا قيمة حقيقية للحياة اذا لم نسخرها لبناء إرث يدوم وينفع ويرفع غيرنا …

قيمة كل شيء تعتمد ما نفعله فيه.. حتى الوطن .. قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا..

وكلنا مسؤول.. كلنا يستطيع أن يساهم في خلق قيمة أعلى وأسمى لأوطاننا”.