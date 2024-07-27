نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع أرباح تاكسي دبي إلى 27% والإيرادات 14% خلال النصف الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يوليو 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة تاكسي دبي، اليوم، عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.09 مليار درهم، مشيرة في بياناتها المالية للنصف الأول إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 309.3 مليون درهم.

وبحسب “وام”، أظهرت النتائج المالية للشركة، ارتفاع إيرادات قطاع مركبات الأجرة في تاكسي دبي بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 939 مليون درهم. وحقق قطاع مركبات الليموزين زيادة في الإيرادات بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 61.7 مليون درهم في النصف الأول. وأكملت مركبات الأجرة والليموزين التابعة للشركة 23 مليون رحلة خلال الفترة، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق.

وزادت إيرادات قطاع الحافلات بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق إلى 72 مليون درهماً، كما زادت إيرادات قطاع الدراجات بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالعام السابق.

وأكد سعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على توزيع أرباح بقيمة 159.3مليون درهم عن النصف الأول من العام، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح على المساهمين لتوزيع ما لا يقل عن 85% من صافي الربح السنوي.

من جهته، قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: “ أضفنا إلى أسطولنا من مركبات الأجرة 294 مركبة مقارنة بالعام السابق بعد الحصول على تراخيص جديدة في الربع الأول من عام 2024، وهو ما أسهم في تعزيز ريادتنا وزيادة حصتنا السوقية إلى 45٪ من إجمالي سوق مركبات الأجرة في دبي”.