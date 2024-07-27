نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تضبط شاباً قاد مركبته على إطارين فقط على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يوليو 2024 05:49 مساءً - تمكنت شرطة دبي من ضبط شاب ظهر في مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بأعمال استعراض خطرة بمنطقة ند الشبا، عبر قيادته مركبته على إطارين، مُخالفاً بعمله غير المسؤول قوانين السير والمرور، ومعرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتفصيلاً، قال العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن شرطة دبي حجزت مركبة الشاب التي استخدمها في الاستعراض من خلال الدوران على إطارين حول دوار بمنطقة ند الشبا، مُتباهياً بقدرته العالية على القيادة، ومُهدداً بهذا السلوك سلامته وسلامة مستخدمي الطريق.

ولفت العميد جمعة بن سويدان إلى أنه تم التعرف على سائق المركبة واستدعائه حيث اعترف بسلوكه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتم حجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات سيتم تطبيق غرامة فك حجز المركبة والتي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

وحذر العميد جمعة بن سويدان سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور بطريقة تعرض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، مؤكداً أنه سيتم في هذه الحالات إيقافهم وحجز مركباتهم أو دراجاتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات؛ حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن مرتكبي هذا السلوك من الاستعراض قد يتعرضوا إلى حوادث تنتج عنها وفيات أو إصابات بليغة، مناشداً في الوقت ذاته أفراد المجتمع الإبلاغ عن الظواهر السلبية، عبر خدمة “عين الشرطة”، أو عبر خدمة “كلنا شرطة” أو الاتصال على الرقم 901.