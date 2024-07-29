نشكركم على متابعتكم خبر رئيس تشيلي يصل الإمارات في زيارة رسمية للدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وصل فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي اليوم إلى أبوظبي في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وبحسب “وام”، كان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي..معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف وسعادة محمد سعيد النيادي سفير الدولة لدى تشيلي وعدد من المسؤولين.