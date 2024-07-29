نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 29-7-2024.

وقال المركز في بيانه: “صحو إلى غائم جزئي أحياناً ، وتظهر السحب على الجبال بعد الظهر”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، جنوبية غربية – شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.