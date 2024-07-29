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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 29-7-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “صحو إلى غائم جزئي أحياناً ، وتظهر السحب على الجبال بعد الظهر”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، جنوبية غربية – شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



            

ولي عهد عجمان

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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