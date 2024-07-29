نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين ضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين ضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وبحسب المرسوم يعين على ملاك القيادة العامة لشرطة الشارقة 42 ضابطاً برتبهم العسكرية الحالية ممن كانوا على الملاك الاتحادي لوزارة الداخلية، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2024.