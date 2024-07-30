نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن نقل وتعيين مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة التخطيط والمساحة بالإمارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 10:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

وبحسب “وام”، نص المرسوم على أن يُنقل المهندس خالد محمد عبدالله سلطان آل علي – أمين عام مجلس التخطيط العمراني – إلى دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة بنفس درجته الوظيفية، ويُعيّن مديراً لإدارة التخطيط العمراني في الدائرة.