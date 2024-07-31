نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين من 4 إلى 13 في عامين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 يوليو 2024 05:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تمكَّن مركز علاقات الموردين في الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالقيادة العامة لشرطة دبي، الذي أُنشئ قبل نحو عامين، من إرساء شراكات استراتيجية جديدة مع الموردين لتلبية احتياجات شرطة دبي اللوجستية. وقد ساهم المركز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة من خلال تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

خلال هذه الفترة، استطاع المركز زيادة عدد الخدمات التي يقدمها للموردين من 4 خدمات إلى 13 خدمة نوعية، شملت “تسجيل الموردين الجدد، وتجديد التسجيل، واستقبال الموردين الجدد وتعزيز تواصلهم مع الإدارات المعنية، ودعوة الموردين المستهدفين للمشاركة في المناقصات، ورصد ومتابعة الملاحظات، وجمع الاقتراحات، وتدقيق تقييم الموردين، وتأهيل الموردين، ومكافأة المتميزين، ودعم الابتكار والتطور مع الموردين، وإقامة فعاليات وأنشطة، وإدارة العمليات الشرائية، وإدارة المخاطر المرتبطة بسلسلة التوريد”.

وفي إطار تحسين قنوات التواصل، طور المركز آليات التواصل عبر الاتصال على الرقم 901، والبريد الإلكتروني [email protected]، والرقم الهاتفي والرسائل النصية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، أن المركز الذي أُنشئ في عام 2022 بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يعد الأول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية، ويهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وتيسير الخدمات لهم. وأشاد سعادته بالنجاحات التي حققها المركز في تعزيز العلاقات مع الموردين، والاستماع لآرائهم، وتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة.

من جانبها، أكدت السيدة شما علي آل علي، مدير مركز علاقات الموردين، أن المركز يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية: قسم خدمات الموردين، وقسم جودة عمليات الموردين، وقسم تقييم وتأهيل الموردين. وأشارت إلى أن الأقسام تعمل بشكل تكاملي لتعزيز التواصل مع الموردين، والتفاعل مع ملاحظاتهم وآرائهم بما يحقق الأهداف المشتركة.

وكشفت السيدة آل علي عن مبادرتين جديدتين سيطلقهما المركز قريباً: الأولى تتعلق بآلية جديدة لتعميم المناقصات على الموردين المسجلين في المركز، مما سيساهم في زيادة عدد الموردين الراغبين في المشاركة وضمان الحصول على أفضل الأسعار والجودة. أما المبادرة الثانية، فستركز على دعم الموردين المبتكرين وتسهيل تطبيق ابتكاراتهم واقتراحاتهم.

وأعلنت السيدة آل علي عن تنظيم الملتقى السنوي الثاني لموردي شرطة دبي هذا العام، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي أُقيمت العام الماضي في فندق أتلانتس دبي. سيهدف الملتقى الثاني إلى تعزيز التواصل وتبادل الأفكار بين شرطة دبي والموردين، وزيادة عدد الموردين المشاركين.