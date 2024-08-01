نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 11:53 صباحاً - خاص – نغم حسن
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 1-8-2024.
وقال المركز في بيانه: “غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الشرقية”.
وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.
وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.