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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 11:53 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 1-8-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الشرقية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



            

ولي عهد عجمان

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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