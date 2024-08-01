نشكركم على متابعتكم خبر 28.3 مليار درهم إيرادات “إي آند” الموحدة خلال النصف الأول من 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مجموعة “إي آند”، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، الذي شهد تسجيل إيرادات موحدة بقيمة 28.3 مليار درهم، بنمو 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب “وام”، تعكس النتائج المالية لـ “إي آند” سعيها المستمر نحو تقديم الخدمات والحلول االمبتكرة وتسخير الإمكانات الرقمية لنيل ثقةَ العملاء، حيث وصل إجمالي قاعدة مشتركي المجموعة إلى 175 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 6 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل عدد مشتركي “إي آند الإمارات” إلى 15 مليون مشترك، بزيادة سنوية بلغت نسبتُها 5 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبهذه المناسبة، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة “إي آند”: “أظهرت “إي آند” قدرة ملحوظة على النمو المستدام، واستمرت في مسارها التصاعدي في النصف الأول من عام 2024؛ حيث حققت صافي أرباح موحدة بقيمة 5.5 مليار درهم، مما يمثل نموًّا بنسبة 17٪؜ مقارنة بالعام السابق. وقد تمَّ تحقيق هذا الأداء القوي بفضل التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار”. وأضاف معاليه: ” فخورون بالتقدم الذي أحرزناه في النصف الأول من عام 2024، والذي عززته عمليات الاستحواذ الأخيرة، والشراكات، والتوسُّع الإستراتيجي في محفظة خدماتنا الرقمية. وتعزز هذه الجهود بشكل كبير مكانةَ “إي آند” الريادية في مجال التحول الرقمي؛ لما توفِّره من حلولمتطورة لقاعدة متنوعة من العملاء”.

من جهته، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي آند”: “يُظهر الأداء القوي الذي سجَّلته “إي آند” في النصف الأول من عام 2024 قدرتَنا على تحقيق النمو والتكيف والمرونة في معالجة مختلف التحديات التي تواجهنا في بعض أسواقنا”.

وأضاف دويدار: “لقد حققت المجموعة نتائج مميزة مع نموٍ في الإيرادات الموحَّدة بنسبة 6 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 28.3 مليار درهم، كما سجَّلت نموًّا في الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة بلغت 2 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 12.9 مليار درهم”.

وقال :” يأتي نجاحنا مدعومًا بسعينا الدائم للابتكار، وتقديم قيمة ملموسة لعملائنا ومساهمينا، فقد عملنا على توفير التقنيات المتقدمة والناشئة، وأطلقنا العديد من المبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يسلِّط الضوء على ريادتنا في مجال التحول الرقمي. ومن جهة أخرى، فقد عززت شراكاتنا الإستراتيجية محفظة خدماتنا، بينما نواصل تطلعاتنا لتوسيع نطاق حضورنا العالمي من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة”.