نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 12:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط وسبل وقف التصعيد بشكل شامل. كما تم بحث تعزيز الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة.

وخلال الاتصال، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وحماية أرواح المدنيين. كما شدد على ضرورة إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والعمل بسرعة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.