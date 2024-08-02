نشكركم على متابعتكم خبر المركزي : استثمارات “بنوك الإمارات” تتجاوز 670 مليار درهم بنمو 20.5% خلال 12 شهراً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 02:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 20.5 في المائة لتصل إلى 673.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 558.6 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 114.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وبحسب “وام”، وحسب بيانات تقرير “المؤشرات المصرفية”، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1 في المائة مقابل 666.2 مليار درهم في أبريل الماضي، بينما زادت خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 6 في المائة مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 38 مليار درهم.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49.3 في المائة مع بلوغها 332 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.1 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 32.1 في المائة.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير “سندات الدين” نحو 40.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.3 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 11.8 في المائة.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.4 مليار درهم في مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مايو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بنحو 16.6 مليار درهم في أبريل 2024.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وهو نفس الرقم المحقق في شهر أبريل السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.6% مقابل 50.3 مليار درهم في مايو 2023.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.