نشكركم على متابعتكم خبر مركز شرطة لهباب يعزز التواصل بـ صوت المتعامل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 03:55 مساءً - نظم مركز شرطة لهباب مبادرة «صوت المتعامل» الهادفة إلى تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات.

وقال المقدم محمد صقر العامري، مدير مركز شرطة لهباب بالنيابة، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص شرطة دبي على التواصل مع المتعاملين لتقديم الخدمة المتميزة لهم.

وأوضح المقدم العامري أن شرطة دبي أطلقت مؤشر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة بشكل يومي. وخلال مبادرة «صوت المتعامل» استمع المقدم العامري إلى آراء واستفسارات المتعاملين حول عدة مواضيع، وقدم لهم شرحاً حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية.

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