أبوظبي للزوارق السريعة يحرز لقب الجولة الثانية لمونديال الفورمولا2

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

فاز فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، التي أقيمت في مدينة تونسبرج النرويجية أمس بمشاركة 18 زورقا.

وبحسب “وام”، جاء إعلان الفوز باللقب عن طريق زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي، كما حقق المركز الثاني عن طريق زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري، وجاءت ثالثة المتسابقة السويدية ماتيلدا وايبيرج.

وتفوق أبطال الإمارات منذ بداية مراحل الجولة بتحقيق راشد القمزي لقب “الماتش ريس” في اليوم الأول، ثم التفوق بإحراز المركزين الأول والثاني في تصفيات أفضل زمن، وصولا إلى لقب الجولة والوصافة.

وقفز زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي إلى صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 25 نقطة، متفوقا على صاحب المركز الثاني حاليا الليتواني ادرجاس ريابكو ” 24 نقطة”، في حين تراجع المتصدر قبل هذه الجولة البريطاني ماثيو بالفريمان إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

وكان السباق الرئيس، الذي استمر لنحو 45 دورة، بدأ بتصدر راشد القمزي منذ البداية وانطلاق المنصوري من المركز الثاني، واستمرت المراكز كما هي حتى الدورة الأخيرة والختامية.

يذكر أن فريق أبوظبي هو حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي، ويسعى خلال الموسم الحالي إلى الدفاع عن الصدارة عبر موسم وطويل، يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وتوجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية على هذا الإنجاز، وإنهاء الجولة بسيطرة إماراتية على المركزين الأول والثاني.

وقال ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي إن الفوز في الجولة يعد إنجازا يحسب للرياضة الإماراتية وسط مشاركة قوية من 18 زورقا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة بداية مهمة للحفاظ على اللقب.