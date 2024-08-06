نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين الإماراتيين الموجودين في بريطانيا ضرورة أخذ الحيطة والحذر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

دعت وزارة الخارجية المواطنين الإماراتيين المقيمين حالياً في المملكة المتحدة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، نظراً للأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها عدة مدن بريطانية.

وحذرت الوزارة في بيانها من زيارة المناطق التي تشهد أعمال شغب وتظاهرات، مشددة على ضرورة تجنب أي تجمعات.

كما أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالتنبيهات الصادرة عن سفارة دولة الإمارات في لندن، واتباع كافة تعليمات السلامة المقررة.

ودعت وزارة الخارجية المواطنين إلى البقاء على اتصال دائم مع سفارة دولة الإمارات في لندن، والاتصال على الرقمين: 0097180024 و0097180044444 في حالة الطوارئ أو عند الاشتباه في أي خطر محتمل. كما نصحت بمتابعة حسابات السفارة ووزارة الخارجية على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المعلومات.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تسجيل المواطنين في خدمة “تواجدي” لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية المناسبة لهم.