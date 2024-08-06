نشكركم على متابعتكم خبر المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من منظمة الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

قام وفد من منظمة الصحة العالمية بزيارة للمستشفى الميداني الإماراتي برفح اطلع خلالها على الجهود الطبية وآليات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات المختلفة والاستفادة من الجهود المتواصلة في المجال الطبي الذي تقدمه الإمارات لدعم القطاع الصحي في غزه ضمن عملية الفارس الشهم 3.

وبحسب “وام”، أشاد وفد منظمة الصحة العالمية بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني البارز والمميز من خلال عملية الفارس الشهم 3، في المجال الطبي والعمل المتواصل في توفير الرعاية الصحية للجرحى والمصابين جراء الوضع الصعب في قطاع غزة ودور الكوادر الطبية الإماراتية في المستشفى لرفع المعاناة عن أهالي غزة.

واستعرض فريق عمل المستشفى الميداني الإماراتي الإمكانيات والتجهيزات الطبية التي تسخرها دولة الإمارات لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين بغزة، إلى جانب الوقوف على إعادة مشروع الأطراف الصناعية ودعم القطاع الصحي وطرق الاستمرار في الدعم السخي للإمارات بعد الهدنة.

وجرى خلال الزيارة التي شملت الاطلاع على أقسام المستشفى ومحتوياته التأكيد على التنسيق المشترك بين الطرفين في مجال إخلاء الجرحى والمصابين، ومواصلة المستشفى استقبال الجرحى والمصابين وبشكل مستمر لدعم الوضع الصحي بقطاع غزة، بالإضافة إلى التعاون بين المستشفى ومنظمة الصحة العالمية في العمل على استمرارية إيصال المساعدات الطبية لسد النقص في القطاع الصحي.

كما ناقش الجانبان وضع آليات تنسيقية لدعم القطاع الصحي في غزه ومساعدة مرضى السرطان من الأطفال ودعمهم بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وتأتي هذه الزيارة انعكاساً للجهود الاستثنائية للمستشفى الميداني الإماراتي من المنظور الإنساني عالمياً وسعياً لتعزيز الجهود الطبية مع منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى دور المستشفى البارز في غزة منذ افتتاحه.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية من المؤسسات الدولية التي تقدم الدعم للقطاع حيث بادر المستشفى الميداني بتقديم مساعدات عاجلة بما يقارب طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة والعكاكيز لسد النقص الحاد الذي يعاني منه القطاع الصحي.