نشكركم على متابعتكم خبر حكومة دبي تطلق مبادرة لتقليل ساعات العمل خلال الصيف وإجازة «الجمعة» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن بدء المرحلة التجريبية لمبادرة “صيفنا مرن”، التي تهدف إلى تقليص ساعات العمل في الجهات الحكومية المشاركة خلال فصل الصيف. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدائرة لدعم احتياجات الجهات الحكومية وتعزيز أداء موظفيها وتحسين جودة حياتهم، فضلاً عن تقديم مرونة أكبر في بيئة العمل.

تتماشى المبادرة مع الاستراتيجيات والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة، لا سيما “استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033″، التي تركز على تحسين جودة الحياة وتضع الإنسان في صميم اهتمامها. تهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة دبي كأحد أبرز المدن العالمية المفضلة للعيش والعمل.

تشارك في هذه المبادرة 15 جهة حكومية في مرحلة التجربة، والتي تشمل تقليص ساعات العمل إلى سبع ساعات يومياً وتعليق العمل يوم الجمعة. ستبدأ المبادرة اعتباراً من 12 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2024، وتستهدف زيادة سعادة ورفاهية الموظفين من خلال تعزيز حياتهم الاجتماعية وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية خلال الصيف.

وفي تصريح له، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: “تجسد مبادرة ’صيفنا مرن‘ التزامنا بتوفير بيئة عمل مرنة تدعم التوازن بين الحياة العملية والشخصية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحسين جودة حياة الموظفين وتعزيز استدامة الموارد الحكومية، مما يعزز في النهاية مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في جودة الحياة.”

قبل إطلاق المبادرة، أجرت دائرة الموارد البشرية استطلاعاً لآراء الجهات الحكومية حول تقليص ساعات العمل خلال الصيف. وقد أظهر الاستطلاع تأييداً واسعاً للمقترح، مما يبرز الرغبة المتزايدة في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية، وأثر ذلك الإيجابي على الإنتاجية وجودة حياة الموظفين.

خلال فترة المبادرة، ستقدم الدائرة الدعم اللازم للجهات الحكومية وتتابع تأثير المبادرة على الموظفين وإنتاجيتهم. كما ستقوم بجمع الملاحظات والتغذية الراجعة بشكل دوري، لإعداد تقرير نهائي يتضمن تقييم نتائج المبادرة وتقديم التوصيات بشأن إمكانية تعميمها على كافة الدوائر الحكومية في دبي خلال الصيف في السنوات المقبلة.