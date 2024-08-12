نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تضبط عصابة تهريب مواد مخدرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أفراد من جنسيات آسيوية، كانت تتلقى توجيهات من تجار مقيمين خارج الدولة. هذه العصابة خططت لتهريب أكثر من 226 كيلوجراماً من المخدرات، بما في ذلك الحشيش، المؤثرات العقلية، والعقاقير المخدرة، عبر إخفائها داخل ألواح من الرخام، بهدف ترويجها وبيعها داخل الدولة.

وأثنى اللواء عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، على جهود فرق العمل في إحباط هذه المحاولة المستحدثة لتهريب المخدرات عبر إخفائها في الأحجار الرخامية. كما أشاد بتكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية وهيئات ومؤسسات الدولة في مواجهة هذه الظاهرة ومنع انتشارها.

وأكد اللواء بن عامر أن شرطة الشارقة مستمرة في تعزيز إجراءاتها الأمنية من خلال تنفيذ عمليات استباقية فعالة ضد مهربي ومروجي المخدرات، وضمان جاهزية عناصرها الميدانية والتقنية للتصدي لأي تهديد قد يضر بأمن واستقرار المجتمع.

من جانبه، كشف العقيد ماجد سلطان العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، عن تلقي معلومات حول نشاط عصابي تديره عصابات خارج الدولة، والتي كانت تسعى لتهريب المخدرات داخل الدولة. وقد قامت إدارة مكافحة المخدرات بعمليات ميدانية لرصد العصابة وكشف أنشطتها، وتحديد ارتباطاتها بالشبكات الإقليمية والدولية للتهريب. وقد استخدمت العصابة أساليب تهريب غير تقليدية عبر إخفاء المخدرات داخل ألواح الرخام التي شُحنت إلى موانئ الدولة، ولكن المخطط باء بالفشل وتم ضبط أفراد العصابة واحداً تلو الآخر.

وأشار العقيد العسم إلى أنه تم تعميم هذا الأسلوب الجديد على جميع منافذ الدولة، وتم التنسيق مع جمارك الشارقة لقطع خط التهريب الذي أعدته العصابة، مما يعكس تكامل جهود كافة الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة كافة أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، إلى عدم الانسياق وراء المغريات، وتعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة مع رجال الشرطة. كما طلبت منهم الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الرقم 8004654 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].