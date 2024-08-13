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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 13-8-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب بعد الظهر شرقاً وجنوباً”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



            

ولي عهد عجمان

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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