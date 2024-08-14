نشكركم على متابعتكم خبر “الاتحاد للشحن” تحقق نمواً في الحمولة بنسبة 17% خلال النصف الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

سجلت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، زيادة في الحمولة بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقاً لما أعلنته الشركة في بيان صحفي، اليوم.

وبحسب “وام”، قالت الشركة: ” واصلت الاتحاد للشحن تعزيز مجموعتها الخاصة من منتجات الشحن بما يسهم في نمو أعمالها. كما سجلت خدمة فارما لايف الخاصة بالمنتجات الصيدلانية، زيادة بنسبة 9% في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وشهدت خدمة سيكيورتيك بعد إطلاقها في فبراير 2024، زيادة بنسبة 95% في الإيرادات مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مع تركيز هذه الخدمة على النقل الآمن للإلكترونيات الاستهلاكية بهدف تلبية الطلب المتزايد نتيجة استخدام الهواتف والأجهزة المحمولة الجديدة”.

بدوره، قال ستانيسلاس برون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: “أظهرت الشركة مرونة كبيرة في التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء، والاستجابة لارتفاع الطلب على امتداد الأسواق الرئيسية. كما زادت الشركة سعة الشحن على متن طائراتها المخصصة لنقل الركاب والبضائع، لدعم النمو الإقليمي وشبكة شركاء الاتحاد للشحن”.