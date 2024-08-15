نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الإمارات تؤكد التزامها الدائم بتعزيز التعاون مع باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 05:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلالها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في “إكس”: «أتوجَّه بخالص التهاني والأمنيات إلى جمهورية باكستان الإسلامية، قيادةً وشعباً، بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلالها”.

وأضاف: “إذ تواصل باكستان مسيرتها نحو التقدم والاستقرار، فإن دولة الإمارات تؤكد التزامها الدائم بتعزيز التعاون بين بلدينا، واستكشاف فرص جديدة للنمو والعمل معاً من أجل بناء مستقبل مليء بالازدهار والنجاح”.