نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ ناريندرا مودي بعيد استقلال الهند الـ78 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 08:53 صباحاً - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن أصدق التهاني لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والشعب الهندي الصديق، بمناسبة عيد استقلال الهند الـ78.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تحتفل الهند اليوم بعيد استقلالها الـ78، الذي يشكل شهادة حيّة على المسيرة التنموية المذهلة التي قطعتها خلال العقود الماضية».

وأضاف سموه: «أتقدم بهذه المناسبة السعيدة بأصدق التهاني للصديق ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، والشعب الهندي الصديق».

وأكد سموه «حرص دولة الإمارات على تعزيز الصداقة بين البلدين، وتطوير علاقاتنا الثنائية، وتعميق الروابط القوية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تمكين شراكتنا الراسخة».