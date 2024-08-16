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حلف الفضول الجديد يُنظم لقاء في واشنطن تخليداً لليوم الدولي للسلام

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظم حلف الفضول الجديد، بالتعاون مع شركائه، لقاءً دولياً في واشنطن على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وذلك احتفالاً باليوم الدولي للسلام.

 

وشهد اللقاء مناقشة خطة الحلف التنفيذية والتحديات التي تواجه صناع السلام، حيث أشاد الدكتور وليام فندلي، رئيس الحلف، بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود السلام.

 

ومن جانبه، أكد الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، أهمية السلام والغايات المنشودة لتحقيقه.



            

ولي عهد عجمان

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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