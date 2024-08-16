نشكركم على متابعتكم خبر حلف الفضول الجديد يُنظم لقاء في واشنطن تخليداً لليوم الدولي للسلام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظم حلف الفضول الجديد، بالتعاون مع شركائه، لقاءً دولياً في واشنطن على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وذلك احتفالاً باليوم الدولي للسلام.

وشهد اللقاء مناقشة خطة الحلف التنفيذية والتحديات التي تواجه صناع السلام، حيث أشاد الدكتور وليام فندلي، رئيس الحلف، بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود السلام.

ومن جانبه، أكد الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، أهمية السلام والغايات المنشودة لتحقيقه.