نشكركم على متابعتكم خبر “الاتحاد للطيران” تنقل 10.4 مليون مسافر خلال 7 أشهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نقلت “الاتحاد للطيران” نحو 10.4 مليون مسافر، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يوليو 2024.

وبحسب “وام”، أوضحت الناقلة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أنها نقلت 1.7 مليون مسافر خلال يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 33%، مقارنة بنحو 1.2 مليون مسافر في يوليو 2023.

وارتفع متوسط نسبة إشغال المقاعد من 88% في يوليو 2023، إلى 89% في يوليو الماضي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: “حققنا نموا قويا في أعداد المسافرين، ما يعكس نمونا المستمر، كما عكس عامل الحمولة بنسبة 89% نجاحنا خلال فترة الذروة الصيفية، مع الزيادة المهمة في القدرة الاستيعابية منذ 2023”.

وأشار إلى أن عدد الطائرات المشغّلة أصبح 93 طائرة في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 78 طائرة في يوليو 2023، مع إضافة 10 وجهات جديدة إلى الشبكة مقارنة بالعام الماضي.