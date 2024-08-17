شرطة دبي تحقق 7 جوائز محلية وإقليمية وعالمية في «الموارد البشرية»

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 07:54 مساءً - أكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن شرطة دبي حققت 7 جوائز محلية وإقليمية وعالمية خلال 2023 في مجال إدارة الموارد البشرية، ما يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.حيث تم إطلاق العديد من المبادرات النوعية الهادفة إلى المساهمة في تميز شرطة دبي محلياً وإقليمياً ودولياً عبر تسخير كل الإمكانات التي تخدم المورد البشري لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية

جاء ذلك خلال تفقد اللواء الغيثي للإدارة العامة للموارد البشرية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ونائبه العميد راشد ناصر، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء عبدالله علي الغيثي على الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة العامة للموارد البشرية في رفد القيادة العامة لشرطة دبي بالكوادر البشرية ذات الإمكانات العالية من خلال إيفاده المتفوقين منهم إلى أعرق الجامعات لدراسة التخصصات الحديثة، مؤكداً أن تأهيل الموارد البشرية يترتب عليه تطور في مختلف العمليات الرئيسية لشرطة دبي، وصولاً لتحقيق التميز والريادة في المجالات كافة.

وسجلت الإدارة العامة للموارد البشرية أكثر من 15 مصنفاً فكرياً خلال عام 2023، وطورت خطة استشرافية للمورد البشري حتى عام 2031 بالتنسيق مع مركز استشراف المستقبل لمواكبة المستجدات في هذا المجال.

توطين

واطلع اللواء الغيثي على عدد من المشاريع الحالية والتطويرية، أبرزها: مشروع دبلوم الإحصاء الأمني، ومشروع «فرصة»، ومشروع نقاط كفو، ومخرجات HR HUB، ومشروع المعايشة الميدانية من خلال إشراك موظفي الموارد البشرية في الأعمال الميدانية للإدارات التخصصية لفترة قصيرة، ومشروع صناع الإيجابية، كما تم استعراض استراتيجية المواهب، إضافة إلى عرض عدد من المشاريع المستقبلية والتطويرية التي تسهم في تطوير منظومة العمل في شرطة دبي وإسعاد الموظفين.

كما اطلع الغيثي على إنجازات الإدارة في مجال توطين الوظائف المختلفة الإدارية والميدانية والتخصصية في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة بكفاءة وفعالية، خلال عام 2023، ما نتج عنه فوز شرطة دبي بجائزة التوطين في برنامج دبي للتميز الحكومي 2023، مؤكداً أهمية تطبيق سياسية التوطين في كل الوظائف وفق خطة مستقبلية.

واستمع إلى شرح عن المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها في عام 2023، حيث بلغ عددها 12 مبادرة ومشروعاً؛ ما أدى إلى تطوير مشاريع نوعية من قبل موظفي الإدارة، مثل «مشروع 360»، وهي منظومة متكاملة ذكية لإدارة بيانات الموارد البشرية عن طريق جمع وربط البيانات لتحسين نتائج الكفاءة التشغيلية والمؤشرات الاستراتيجية لدعم اتخاذ القرار، بينما حققت الإدارة ترشيداً للنفقات من خلال تطبيق 21 برنامجاً للترشيد.

واطلع اللواء عبدالله علي الغيثي على الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية التي حققتها الإدارة خلال العام الماضي، وتمثلت في الفوز بجائزة أفضل جهة في مجال التوطين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وجائزة جودة الحياة في بيئة العمل، وجائزة المواهب المحترفة، حيث حصلت شرطة دبي على مستوى A في هذا المعيار ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز.

وحققت جائزة أفضل الممارسات الدولية «IBPC» تصنيف 4 نجوم من خلال مشروع «نبض السعادة»، وجائزة مؤسسة «SHRM» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذهبية عن «HR Technology»، والفضية في جائزة «Health and wellness»، إضافة إلى حصول شرطة دبي على مواصفة أفضل بيئة صحية للعمل لعام 2023 كأول جهة شرطية عالمياً وأول جهة عربية تحصل عليها.