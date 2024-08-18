نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تحذر مواطنيها في تركيا: اتخاذ إجراءات احترازية فورية بسبب الحرائق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 أغسطس 2024 01:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

تهيب قنصلية دولة الإمارات في إسطنبول بمواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية التركية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الحرائق المنتشرة في مناطق الغابات.

كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي