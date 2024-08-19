نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 أغسطس 2024 12:26 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 19-8-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ركامية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.