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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 20-8-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، جنوبية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.



            

ولي عهد عجمان

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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