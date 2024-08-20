نشكركم على متابعتكم خبر “جوائز أوتوميكانيكا دبي” تستقبل طلبات الترشيح حتى 30 أغسطس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن أوتوميكانيكا دبي، المعرض الرائد في قطاع خدمات ما بعد بيع المركبات، بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن فتح باب المشاركة في الدورة الرابعة من “جوائز أوتوميكانيكا دبي 2024″، لتكريم أفضل رواد هذا القطاع وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات.

وبحسب “وام”، يتم إغلاق باب التقديم للجوائز في 30 أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن المرشحين للجولة النهائية في 10 نوفمبر 2024، وسيتم تكريم الفائزين في 11 ديسمبر المقبل، خلال معرض أوتوميكانيكا دبي، الذي تنعقد فعالياته في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الحادية والعشرين من معرض أوتوميكانيكا دبي، أكثر من 56 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 2200 جهة عارضة من 60 دولة من حول العالم.

ويشهد سوق خدمات ما بعد بيع المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، بشكل عام، نموا ملحوظا مدفوعا بزيادة مبيعات المركبات.

ويصل حجم سوق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 69.39 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.2% بين عامي 2024 و2030، بحسب تقرير لمؤسسة فيرتشو ماركت ريسيرتش.

وتضم “جوائز أوتوميكانيكا دبي” هذا العام 13 فئة، تسلط الضوء على أبرز الإنجازات في عالم المركبات، ضمن 3 مجالات رئيسية.

وتتضمن فئة التميز في الخدمة 5 خمس جوائز، هي جائزة أفضل مركز لتصليح هياكل السيارات، وجائزة أفضل ورشة لتصليح السيارات، وكلاهما لسيارات الركاب، إضافة إلى جائزة أفضل مركز لخدمة المركبات التجارية، وجائزة أفضل مركز متخصص للعناية بالسيارات، وجائزة أفضل مقدم للخدمات المتنقلة.

وتشمل فئة المنتجات كلا من جائزة أفضل منتج مبتكر، وجائزة أفضل منتج مستدام، وجائزة أفضل منتج في مجال السلامة، وجائزة أفضل منتج في المجال الرقمي.

وتتضمن الجوائز الأخرى أيضا كلا من جائزة أفضل مشروع رقمي، وجائزة أفضل شركة ناشئة، وجائزة المرأة في قطاع المركبات، وجائزة التقدير الخاصة.