نشكركم على متابعتكم خبر مطار دبي الدولي” يتوقع استقبال 3.43 مليون مسافر خلال 13 يوماً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مطار دبي الدولي (DXB)، اليوم الأربعاء، عن استعداده لاستقبال 3.43 مليون مسافر خلال الفترة بين 21 أغسطس الجاري و2 سبتمبر المقبل، وبمعدل حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، مشيراً إلى أن هذه الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين تأتي مع بدء فترة العودة من الإجازات الصيفية.

وبحسب “وام”، أوضح، في بيان صحفي، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة بين 31 أغسطس والأول من سبتمبر حركة سفر كثيفة، حيث يتوقع أن يستقبل المطار أكثر من نصف مليون مسافر خلال هذين اليومين.

ومن المتوقع أن يكون الأول من سبتمبر هو اليوم الأكثر ازدحاماً، حيث يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 291 ألف مسافر.

على الصعيد ذاته، تتعاون مطارات دبي مع شركات الطيران والجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لضمان رحلة سلسة للجميع.