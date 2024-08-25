نشكركم على متابعتكم خبر بحث تعزيز التعاون بين الإمارات وموريتانيا في مجال الشؤون الإسلامية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 07:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مع كبار المسؤولبين الموريتانيين، أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية موريتانيا الشقيقة في مجال الشؤون الإسلامية، وتعزيز التواصل والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة التي تستهدف إظهار الوجه المشرق والحضاري للدين الحنيف.

جاء ذلك خلال زيارة سعادته لجمهورية موريتانيا، ولقائه كلا من معالي السيد المختار ولد أجاي، الوزير الأول، ومعالي سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط، وزير الشؤون الإسلامية.