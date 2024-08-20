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"أنا أعلم بكل ماسيحدث لاتخرجوا من منازلكم ستندمون".. تنبؤات العرافة ليلى عبد اللطيف التي كذبها الجمهور وبدأت بالتحقق.!!

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"أنا أعلم بكل ماسيحدث لاتخرجوا من منازلكم ستندمون".. تنبؤات العرافة ليلى عبد اللطيف التي كذبها الجمهور وبدأت بالتحقق.!!

"أنا أعلم بكل ماسيحدث لاتخرجوا من منازلكم ستندمون".. تنبؤات العرافة ليلى عبد اللطيف التي كذبها الجمهور وبدأت بالتحقق.!!

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