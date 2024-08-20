"أنا أعلم بكل ماسيحدث لاتخرجوا من منازلكم ستندمون".. تنبؤات العرافة ليلى عبد اللطيف التي كذبها الجمهور وبدأت بالتحقق.!!
حان وقت الرحيل ويوم الوداع أصبح قريب .. العالم الهولندي يكشف ماسيحدث خلال يومين ويثير رعب وهلع المواطنين.!
حان وقت الرحيل ويوم الوداع أصبح قريب .. العالم الهولندي يكشف ماسيحدث خلال يومين ويثير رعب وهلع المواطنين.!
بالصور .. الاحتلال يعلن انتشال جثث 6 محتجزين في غزة
بالصور .. الاحتلال يعلن انتشال جثث 6 محتجزين في غزة
كيف تتواصل حماس مع السنوار وما رأيه بالمفاوضات الأخيرة
كيف تتواصل حماس مع السنوار وما رأيه بالمفاوضات الأخيرة
حماس تنعى مرافقي هنية والعاملين في مكتبه
حماس تنعى مرافقي هنية والعاملين في مكتبه