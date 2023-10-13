العالم اليوم - الإمارات ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 10:24 صباحاً - أرسلت دولة الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان، لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية هرات غربي البلاد، وأدى إلى مقتل وإصابة الآلاف غالبيتهم من النساء والأطفال.

وغادر أرض الإمارات، الجمعة، عدد من طائرات الإغاثة المحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، والمساعدات العينية المقدمة إلى الشعب الأفغاني، لسد النقص في احتياجات المتضررين من الزلزال.

جاء ذلك بمشاركة العديد من المؤسسات الإغاثية في الدولة، بما يسهم في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لدعم متضرري الزلزال في أفغانستان، ويمكّن من الوقوف على احتياجاتهم الإنسانية بالسرعة الممكنة، ومتابعة أوضاعهم المعيشية وظروفهم الصحية والنفسية حتى تجاوز هذه الأزمة.